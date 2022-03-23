В Беларуси частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной – Генштаб

На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие войне, частично вывели из строя железнодорожное сообщение с Украиной. Об этом сообщает Генштаб ВСУ с примечанием, что информация уточняется.

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Как пишет Генштаб, по территории Беларуси идет активное перемещение российской и беларуской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

На территории РФ продолжается скрытая мобилизация для восполнения потерь личного состава оккупационных войск на территории Украины.



Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, предпочтение отдается тем, у кого уже есть боевой опыт.

В то же время, противник на отдельных направлениях деморализован. По данным Генштаба, во время штурма Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения оккупантов, привлеченных к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, оставшиеся – убиты, ранены, больны или деморализованы.

Валерия Давыдова

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