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15.03.2019, 12:44

В Борисполе неизвестные с автоматами ограбили ювелирный магазин

В Борисполе неизвестные с автоматами ограбили ювелирный магазин - Фото
Фото: kv.npu.gov.ua

По данным полиции, четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин

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Полиция разыскивает группу лиц, совершивших разбойное нападение на ювелирный магазин в Борисполе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Магазин находился под охраной частной фирмы. В пресс-службе уточнили, что после срабатывания "тревожной кнопки" в торговое заведение прибыли сотрудники частной охранной структуры, которые только потом вызвали полицию.

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"Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около пяти миллионов гривень", - отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что злоумышленники с места совершения преступления скрылись на автомобиле Rover в неизвестном направлении.

На территории Бориспольского района и прилегающих регионов была введена операция Сирена. "Однако, время было потеряно, и поиски преступников положительных результатов не дали", - подчеркнули в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

4 февраля 2017 года в городе Белая Церковь Киевской области неизвестный совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин, в результате которого погиб охранник. 

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Теги: полиция, ограбление, Борисполь, ювелирный магазин
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