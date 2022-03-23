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В Чернигове оккупанты разбомбили мост, соединявший город с Киевом

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 08:32
В Чернигове оккупанты разбомбили мост, соединявший город с Киевом - Фото
Иллюстративное фото, уничтоженная техника оккупантов под Черниговом, фото - Вячеслав Чаус
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В Чернигове оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
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В результате удара упал один из пролетов моста.

Это мост, который использовался для гуманитарных коридоров и доставки гуманитарной помощи.

Дополнено в 9:30. В видеообращении Вячеслав Чаус уточнил, что мост был уничтожен авиацией.

В то же время глава Черниговской ОВА заверил, что это не мешает поставлять гуманитарную помощь в Чернигов – город обеспечивается продуктами питания и всем необходимым.

"Обязательно построим новый мост, лучше того, что был", – пообещал Чаус.

Валерия Давыдова
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война чернигов
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