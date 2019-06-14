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14.06.2019, 13:50

В Черниговской области на предвыборной акции избили журналистов

В Черниговской области на предвыборной акции избили журналистов - Фото
Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net

Сторонник одного из кандидатов в депутаты избил журналистов на встрече с кандидатом

В городе Прилуки Черниговской области избили журналистов во время предвыборной акции одного из кандидатов в депутаты. Открыто уголовное производство, сообщает Нацполиция Черниговской области в Facebook.

Вчера, 13 июня, в Прилуках один из кандидатов в депутаты проводил встречу с общественностью. Туда приехали два журналиста местного телеканала, чтобы проверить имеющуюся у них информацию о якобы подкупе избирателей. 52-летний мужчина, один из сторонников кандидата, не дал журналистам выполнить свою задачу и побил их. Потом он убежал домой, закрылся и не пускал правоохранителей. Когда полицейские сообщили, что будут проводить обыск, мужчина сам открыл дверь. Его задержали. Он пожаловался на плохое самочувствие, поэтому сейчас находится в медицинском учреждении под охраной.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 345-1 УК (угроза или насилие в отношении журналиста), согласно которой мужчине грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Решается вопрос об открытии еще одного уголовного дела по факту подкупа избирателей.

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Теги: происшествие, Нацполиция, выборы, верховная рада
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