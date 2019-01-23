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23.01.2019, 11:45

В Чернобыле испытания: утечка радиации и реакция на нее систем

В Чернобыле испытания: утечка радиации и реакция на нее систем - Фото
Фото: пресс-служба ГСП ЧАЭС

На объекте Укрытие-2 (НБК) над разрушенным энергоблоком проверяют его главную функцию - задержание в случае аварии радиоактивности под Аркой

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На законсервированной Чернобыльской АЭС проводят испытания радиационного контроля под аркой Нового безопасного конфайнмента - имитируют аварии и проверяют реакцию систем на них. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Тестировать систему начали 16 января: в помещениях под Аркой, в блоке жидких радиоактивных отходов, зоне работы персонала и на других объектах.

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По словам инженеров, испытания проводятся "максимально приближенно к реальным условиям".

"Например, аварийный сигнал от системы вентиляции приводит к закрытию дверей, перекрытию воздуховодов, включению системы фильтрации воздуха, а также запуску звукосветовой сигнализации", - пишет пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГСП ЧАЭС

Когда тесты закончат, специалисты под контролем компании-подрядчика NOVARKA проведут 72-часовую симуляцию работы НБК с задействованием всего оборудования. В случае успеха НБК будет готов к получению разрешения на опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию.

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Теги: чаэс, арка, радиация, испытания, чернобыль, саркофаг, АЭС, НБК
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