В Чернобыле испытания: утечка радиации и реакция на нее систем

Фото: пресс-служба ГСП ЧАЭС

На законсервированной Чернобыльской АЭС проводят испытания радиационного контроля под аркой Нового безопасного конфайнмента - имитируют аварии и проверяют реакцию систем на них. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Тестировать систему начали 16 января: в помещениях под Аркой, в блоке жидких радиоактивных отходов, зоне работы персонала и на других объектах.

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По словам инженеров, испытания проводятся "максимально приближенно к реальным условиям".

"Например, аварийный сигнал от системы вентиляции приводит к закрытию дверей, перекрытию воздуховодов, включению системы фильтрации воздуха, а также запуску звукосветовой сигнализации", - пишет пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГСП ЧАЭС

Когда тесты закончат, специалисты под контролем компании-подрядчика NOVARKA проведут 72-часовую симуляцию работы НБК с задействованием всего оборудования. В случае успеха НБК будет готов к получению разрешения на опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию.

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