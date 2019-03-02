В Черновицкой области из-за перехода в ПЦУ подрались священники

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В Черновицкой области собрание церковной общины по решению вопроса перехода из подчинения Украинской православной церкви Московского патриархата в подчинение Православной церкви Украины, завершилось дракой между двумя священниками. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в селе Бережонка Вижницкого района во время собрания прихода церкви Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

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Согласно сообщению, в собрании общины приняли участие 192 жители села. Решение о переходе было принято 164 голосами, 18 человек проголосовали "против", а десять воздержались.

Издание отмечает, что на собрание также приехали сторонники УПЦ МП из соседних сел - Замостье, Милиево, Корытно, которые выступили против перехода церкви в ПЦУ.

"Во время собрания прихода возник конфликт между священником церкви Иоанна Богослова отцом Николаем и благочинным Вижницкого района Ильей Книгницким. Отец Николай обвинил благочинного в том, что он умышленно подстрекает людей и является раскольником. Позже он ударил Илью Книгницкого, в результате чего тот получил травмы лица", - говорится в сообщении.

В полиции Черновицкой области сообщили, что сегодня, 2 марта, к ним поступило заявление от представителя религиозной общины села Бережонка.

"Заявитель сообщил, что при обсуждении вопроса перехода в Православную церковь Украины возник спор граждан. Обращение зарегистрировано в журнале единого учета", - сказано в сообщении полиции.