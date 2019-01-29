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29.01.2019, 12:12

В Днепре 15-летняя девочка упала с балкона 11 этажа

В Днепре 15-летняя девочка упала с балкона 11 этажа - Фото
Фото: dp.informator.ua

Полиция рассматривает несколько причин трагедии

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В Днепре 28 января на улице Рабочей  15-летняя девочка упала с подъездного балкона 11 этажа многоэтажного дома. Об этом сообщает Информатор.

От полученных травм девочка скончалась на месте.

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Инцидент произошел около 21:35. 

Полиция рассматривает несколько причин трагедии: самоубийство и несчастный случай. По словам полицейского, девочка увлекалась руферством. Рядом с ее телом нашли разбитый мобильный телефон. 

На этаже на момент трагедии она находилась одна.

13 ноября 2018 года в Харькове студент выпал с балкона многоэтажки и погиб.

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Теги: девочка, днепр, балкон, 11 этаж
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