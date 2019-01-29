В Днепре 15-летняя девочка упала с балкона 11 этажа

Фото: dp.informator.ua

В Днепре 28 января на улице Рабочей 15-летняя девочка упала с подъездного балкона 11 этажа многоэтажного дома. Об этом сообщает Информатор.

От полученных травм девочка скончалась на месте.

Реклама

Инцидент произошел около 21:35.

Полиция рассматривает несколько причин трагедии: самоубийство и несчастный случай. По словам полицейского, девочка увлекалась руферством. Рядом с ее телом нашли разбитый мобильный телефон.

На этаже на момент трагедии она находилась одна.

13 ноября 2018 года в Харькове студент выпал с балкона многоэтажки и погиб.