В Днепре 15-летняя девочка упала с балкона 11 этажа

В Днепре 28 января на улице Рабочей 15-летняя девочка упала с подъездного балкона 11 этажа многоэтажного дома. Об этом сообщает Информатор.
От полученных травм девочка скончалась на месте.
Инцидент произошел около 21:35.
Полиция рассматривает несколько причин трагедии: самоубийство и несчастный случай. По словам полицейского, девочка увлекалась руферством. Рядом с ее телом нашли разбитый мобильный телефон.
На этаже на момент трагедии она находилась одна.
13 ноября 2018 года в Харькове студент выпал с балкона многоэтажки и погиб.