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24.10.2018, 17:58

В Днепре обстреляли два троллейбуса и маршрутку - фото

В Днепре обстреляли два троллейбуса и маршрутку - фото - Фото
Фото: dniprorada.gov.ua

Люди не пострадали

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В Днепре на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Щорса днем 24 октября злоумышленники обстреляли троллейбусы №16 и 21 и маршрутку №124. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

Водители троллейбусов получили информацию об обстреле от пассажиров и остановили транспорт. Выяснив, нет ли пострадавших, они вызвали полицию. Правоохранители констатировали факт повреждения транспорта из пневматического оружия и вызвали следственно-оперативную группу, сообщил замдиректора по эксплуатации и перевозкам КП Днепровский электротранспорт Владимир Сусленков.

По его словам, суммарный ущерб, нанесенный злоумышленниками городу в результате повреждения транспорта, составил около 25 тыс. грн.

По предварительным данным, троллейбус маршрута №16 двигался по проспекту Гагарина в направлении из центра города до остановки "Национальный университет»". Именно на проспекте, по словам очевидцев, и произошел обстрел, в результате которого было разбито боковое стекло. Через десять минут на этом же участке обстреляли и разбили стекло в троллейбусе маршрута №21. Позже злоумышленники пробили боковое и заднее стекло маршрутки.

В патрульной полиции Днепра полагают, что стреляли из недостроенного трехэтажного здания, расположенного на проспекте Гагарина, примерно в 70 метрах от остановки "Национальный университет.

Фото: dniprorada.gov.ua

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Теги: днепр, обстрел, транспорт
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