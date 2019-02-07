В Днепре похитили и пытали бизнесмена, подозреваемые задержаны

Фото: dp.npu.gov.ua

В ходе совместной спецоперации 6 февраля правоохранители задержали пять человек, которых подозревают в том, что будучи членами группировки, они похитили предпринимателя, пытали его и вымогали 4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники управления стратегических расследований и прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД.

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Правоохранители установили, что бизнесмена похитили 28 января в районе улицы Батумской в Днепре. В течение суток его держали в подвале, при этом жестоко пытали и угрожали убийством. Под пытками человек выдал банковские карточки с пин-кодами, ключи от квартиры и у нотариуса передал права собственности на автомобиль. Затем похитители шантажом заставили родителей потерпевшего отдать 30 тыс. грн и требовали еще $60 тыс. В один из моментов пострадавший воспользовался возможностью и скрылся от охранявшего его похитителя.

Во время обысков у подозреваемых изъяли ценные вещи, похищенные у потерпевшего, а также пистолет и автомобили, которые использовались при совершении преступления.

По данному факту возбуждены уголовные производства за грабеж, незаконное лишение свободы или похищение человека и вымогательство.

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