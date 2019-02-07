Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.02.2019, 21:57

В Днепре похитили и пытали бизнесмена, подозреваемые задержаны

В Днепре похитили и пытали бизнесмена, подозреваемые задержаны - Фото
Фото: dp.npu.gov.ua

По данным полиции, у предпринимателя требовали 4 млн грн

Реклама
Реклама

В ходе совместной спецоперации 6 февраля правоохранители задержали пять человек, которых подозревают в том, что будучи членами группировки, они похитили предпринимателя, пытали его и вымогали 4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники управления стратегических расследований и прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД.

Реклама

Правоохранители установили, что бизнесмена похитили 28 января в районе улицы Батумской в Днепре. В течение суток его держали в подвале, при этом жестоко пытали и угрожали убийством. Под пытками человек выдал банковские карточки с пин-кодами, ключи от квартиры и у нотариуса передал права собственности на автомобиль. Затем похитители шантажом заставили родителей потерпевшего отдать 30 тыс. грн и требовали еще $60 тыс. В один из моментов пострадавший воспользовался возможностью и скрылся от охранявшего его похитителя.

Во время обысков у подозреваемых изъяли ценные вещи, похищенные у потерпевшего, а также пистолет и автомобили, которые использовались при совершении преступления.

По данному факту возбуждены уголовные производства за грабеж, незаконное лишение свободы или похищение человека и вымогательство.

Ранее сегодня сообщалось, что в центре Одессы, в съемной квартире обнаружены тела трех молодых людей в возрасте 18-29 лет.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, похищение, пытки, днепр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 