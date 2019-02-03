Из оккупированного Донбасса пытались ввезти взрывчатку: фото

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На линии разграничения, на контрольно-пропускном пункте Гнутово, задержали мужчину, который пытался провезти из временно оккупированной территории Донбасса взрывчатку. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Благодаря оперативным действиям пограничников и сотрудников СБУ в КПВВ Гнутово, была пресечена попытка незаконного перемещения тротиловых шашек", - отмечается в сообщении.

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62-летний житель Мариуполя утром выехал на временно оккупированную территорию личным автомобилем и после обеда возвращался из захваченного гибридными войсками РФ Новоазовска назад.

Во время осмотра его автомобиля были обнаружены скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм.

Водителя и автомобиль задержали. "С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", - уточнили в ООС.

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