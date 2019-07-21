В Донбассе на мине подорвались военные: двое погибших

Фото: штаб ООС

Группа военных в Донбассе сегодня утром подорвалась на вражеской мине. В результате двое солдат погибли, сообщает штаб в Facebook.

Бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте.

Еще двое военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в городскую больницу. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Напомним, с полуночи 21 июля в Донбассе начался период перемирия, которое было согласовано в Минске во время заседания трехсторонней контактной группы как бессрочное.

Впервые предусмотрена ответственность сторон за открытие огня. О случаях нарушений немедленно будут сообщать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.