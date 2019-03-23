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23.03.2019, 11:35

В Донбассе погиб военный медик

В Донбассе погиб военный медик - Фото
Фото: Facebook

Во время выполнения задания убит военный медик Владимир Маркевич

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В районе ООС во время выполнения задания погиб военный медик Владимир Маркевич. Об этом 24 ОМБр им. короля Данила сообщает у себя в Facebook.

Владимир Маркевич был старшим боевым медиком и пребывал на наблюдательном посту переднего края линии разграничения в районе Новомихайловки. Мужчина находился на наиболее опасном участке, потому что в любой момент военнослужащим могла понадобиться его помощь.

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В Маркевича трижды выстрелил вражеский снайпер со снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль стала смертельной для медика, поскольку пробила защитную стенку укрытия и ранила мужчину.


Владимир Маркевич (фото - Facebook 24 ОМБр)

Маркевич родился в 1971 году и жил во Львовской области в населенном пункте Роздоле. Спасать бойцов в районе ООС он пошел в апреле прошлого года.

Выстрел оставил без отца 22-летнего Кирилла Маркевича.

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Теги: война, Донбасс, Владимир Маркевич
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