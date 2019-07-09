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09.07.2019, 09:36

В Донбассе при обстрелах сгорела и обвалилась крыша одного храмов

В Донбассе при обстрелах сгорела и обвалилась крыша одного храмов - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

О пострадавших не сообщается

6 июля во временно оккупированных Пикузах (экс-Коминтерново в 23 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели ОБСЕ видели, что полностью сгорела и обвалилась крыша храма святителя Спиридона. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

На куполе храма были следы горения, а во дворе были разбросаны обломки пластикового фасада. Житель Пикуз и посетительница рассказали, что вечером 5 июля услышали стрелковое оружие и обстрел из тяжелого вооружения, а вскоре после этого начался пожар.

Примерно в 300 м к западо-юго-западу от храма, возле жилого дома на улице Победы, 7, наблюдатели обнаружили две воронки: в 8 метрах к востоку и в 9 метрах к северо-востоку от дома, а также осколочные повреждения бетонного бордюра приблизительно в 9 м к юго-востоку от дома.

Они также зафиксировали осколки боеприпасов во дворе и 80-мм углубление от взрывателя в одной из воронок.

По оценке СММ, все повреждения возникли недавно в результате попадания и разрывов 82-мм минометных мин, выпущенных с северо-западного направления.

На северо-восточной стене дома команда миссии также видела недавно разбитое окно и следы от попадания осколков (по оценке, после осколочного поражения уже прошел определенный период времени).

Владелица дома 61–69 лет сообщила, что вечером 5 июля она была дома, когда услышала обстрел.

9 июля сообщалось, что гибридная армия РФ в Донбассе применила на западной окраине Донецка реактивную установку разминирования УР-77 Метеорит, так называемый "Змей Горыныч".

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Теги: обстрел, Донбасс, обсе, храм
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