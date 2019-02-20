В Донбассе депутата подозревают в создании ОПГ и крупных хищениях

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Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении депутату Северодонецкого городского совета, который создал и возглавил организованную преступную группу, завладевшую более 1,3 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что депутат и члены преступной группировки в 2016 году, используя фиктивное предприятие, в ходе выполнения капитального ремонта кровли зданий учреждений образования, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов завладели свыше 1,3 млн грн бюджетных средств Северодонецкого городского совета и в дальнейшем их легализовали.

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Депутат подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 209 (совершение действий, направленных на маскировку незаконного происхождения средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

По данному производству также сообщили о подозрении еще трем жителям Северодонецка.

Решается вопрос об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

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