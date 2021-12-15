В Донецкой области депутат горсовета прыгнул из окна 5 этажа на глазах у сына – полиция

Полиция Селидово Донецкой области расследует гибель депутата горсовета. По данным следствия, мужчина прыгнул из окна пятого этажа на глазах у своего семилетнего сына, сообщает пресс-служба областной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщение о несчастном случае поступило в полицию в 11:40 от местного жителя.

"Предварительно установлено, что 35-летний мужчина пришел домой и прыгнул из окна пятого этажа", – сказано в сообщении.

В полиции добавили, что трагедия произошла на глазах семилетнего сына погибшего, который в этот момент находился дома один. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК с отметкой "самоубийство". Полиция проверяет все версии происшествия.

На сайте горсовета Селидово сообщается, что погибший депутат — Леонид Осипов. В горсовет он был избран от партии Слуга народа.

Читайте также: Трагедия | Смертельно опасная работа. Что и кто доводит до самоубийства украинских политиков







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.