В Донецкой области нашли тела двух украинских военных

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В Донецкой области обнаружены тела двух военнослужащих ВСУ. Правоохранители выясняют причину смерти военных. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Некоторые СМИ распространили информацию, что тела военных найдены в частном доме в селе Калиновое Покровского района.

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В пресс-службе полиции отказались комментировать эти данные. Также там не сообщили, когда именно нашли тела: "На днях, не сегодня".

"Полиция открыла производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК", - сообщили правоохранители.

В то же время в пресс-службе штаба Операции объединенных сил на вопрос корреспондента LIGA.net, соответствует ли действительности информация о том, что тела двух военнослужащих ВСУ нашли в частном жилом доме, ответили: "Да, это соответствует действительности".

Однако позже пресс-секретарь сказал, что у него нет информации, где именно нашли тела военных.

Вместе с тем в штабе сообщили, что "их смерть не связана с ведением каких-либо боевых действий и с проведением операции объединенных сил".

По словам сотрудника пресс-службы, расследование проводят Госбюро расследований и Нацполиция.

На вопрос, когда именно нашли тела, он ответил: "Информация стала известна сегодня".