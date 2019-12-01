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В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами

В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами - Фото
Фото: police.dn.ua
01.12.2019, 17:14

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением

В Ясиноватском районе Донецкой области в результате ДТП перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами. Пятеро из них обратились за медпомощью, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

ДТП случилось вчера около 18:00.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате автобус съехал с дороги и перевернулся.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Сегодня в Забайкальском крае РФ пассажирский автобус с людьми упал с моста на заледеневшую реку. Российские СМИ пишут о 19 погибших в результате ДТП.

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