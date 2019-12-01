В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами

В Ясиноватском районе Донецкой области в результате ДТП перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами. Пятеро из них обратились за медпомощью, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
ДТП случилось вчера около 18:00.
Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате автобус съехал с дороги и перевернулся.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.
Сегодня в Забайкальском крае РФ пассажирский автобус с людьми упал с моста на заледеневшую реку. Российские СМИ пишут о 19 погибших в результате ДТП.