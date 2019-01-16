В Харькове покушение на сотрудника угрозыска: стреляли в голову

Сегодня утром, 16 января, в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера департамента уголовного розыска. Об этом сообщил у себя в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
По словам Аброськина, правоохранитель получил тяжелые ранения.
"По этому факту могу сказать, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказание", - подчеркнул Аброськин.
В пресс-службе Нацполиции Харьковской области уточнили, что нападавшие были в балаклавах.
"Установлено, что когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета", - отметили в пресс-службе.
Пострадавший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.
"Сотрудники полиции принимают все меры по установлению личностей злоумышленников и их задержание, введен план Сирена", - говорится в сообщении.
Государственное бюро расследований расследует обстоятельства вооруженного нападения на 12-летнюю девочку - одним из нападавших оказался сержант полиции.