В Харькове покушение на сотрудника угрозыска: стреляли в голову

Фото: hk.npu.gov.ua

Сегодня утром, 16 января, в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера департамента уголовного розыска. Об этом сообщил у себя в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, правоохранитель получил тяжелые ранения.

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"По этому факту могу сказать, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказание", - подчеркнул Аброськин.

В пресс-службе Нацполиции Харьковской области уточнили, что нападавшие были в балаклавах.

"Установлено, что когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета", - отметили в пресс-службе.

Пострадавший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.

"Сотрудники полиции принимают все меры по установлению личностей злоумышленников и их задержание, введен план Сирена", - говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства вооруженного нападения на 12-летнюю девочку - одним из нападавших оказался сержант полиции.