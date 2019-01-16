Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.01.2019, 10:15

В Харькове покушение на сотрудника угрозыска: стреляли в голову

В Харькове покушение на сотрудника угрозыска: стреляли в голову - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua

В полиции сообщили, что им известно имя заказчика нападения на правоохранителя

Реклама
Реклама

Сегодня утром, 16 января, в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера департамента уголовного розыска. Об этом сообщил у себя в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, правоохранитель получил тяжелые ранения.

Реклама

"По этому факту могу сказать, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказание", - подчеркнул Аброськин.

В пресс-службе Нацполиции Харьковской области уточнили, что нападавшие были в балаклавах.

"Установлено, что когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета", - отметили в пресс-службе.

Пострадавший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.

"Сотрудники полиции принимают все меры по установлению личностей злоумышленников и их задержание, введен план Сирена", - говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства вооруженного нападения на 12-летнюю девочку - одним из нападавших оказался сержант полиции.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Харьков, покушение, Вячеслав Аброськин, нападение на полицейского
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 