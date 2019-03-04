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04.03.2019, 17:45

В Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала зацепера: видео

В Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала зацепера: видео - Фото
Скриншот с видео

Заметившая хулигана женщина не дала ему осуществить задуманное

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В интернете появилось видео, как в Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала зацепера, который намеревался ехать на внешнем элементе конструкции вагона.

Видео опубликовано в Facebook-сообществе ХС-Харьков.

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На записи видно, как молодой человек устроился на металлической конструкции сзади вагона и ждет отправления. Однако заметившая его женщина-кондуктор не дала хулигану осуществить задуманное.

Как известно, зацеперы – в основном, это подростки – часто гибнут, совершая подобные описанному выше действия.

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Теги: транспорт, трамвай, кондуктор, зацепер
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