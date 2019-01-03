В Харькове убили двух иностранных студенток

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В Харькове нашли мертвыми с признаками насильственной смерти двух иностранных студенток. Об этом сообщает управление Нацполиции.

Сотрудники полиции нашли тела женщин 20 и 22 лет в арендованной квартире. Их однокурсник с 31 декабря не мог выйти с ними на связь.

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Открыто уголовное дело по ч.2 ст.115 УК - умышленное убийство.

Правоохранители сейчас проводят следственные и поисковые работы для установления обстоятельств, свидетелей и очевидцев преступления.

В ноябре 2018 года в Харькове в одном из ресторанов умерла 20-летняя студентка местного вуза - сердце девушки остановилось в результате приступа астмы.