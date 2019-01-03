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03.01.2019, 14:44

В Харькове убили двух иностранных студенток

В Харькове убили двух иностранных студенток - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Полиция нашла девушек на съемной квартире - их одногруппник четыре дня не мог выйти с ними на связь

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В Харькове нашли мертвыми с признаками насильственной смерти двух иностранных студенток. Об этом сообщает управление Нацполиции. 

Сотрудники полиции нашли тела женщин 20 и 22 лет в арендованной квартире. Их однокурсник с 31 декабря не мог выйти с ними на связь. 

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Открыто уголовное дело по ч.2 ст.115 УК - умышленное убийство. 

Правоохранители сейчас проводят следственные и поисковые работы для установления обстоятельств, свидетелей и очевидцев преступления. 

В ноябре 2018 года в Харькове в одном из ресторанов умерла 20-летняя студентка местного вуза - сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. 

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Теги: Харьков, убийство, студентка, насильственная смерть, иностранки
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