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08.06.2019, 16:35

В Харькове во время конфликта в "Барабашово" избили журналиста

В Харькове во время конфликта в "Барабашово" избили журналиста - Фото
Фото: facebook.com/barabashovo

Администрация торгового центра обвиняет активистов Нацкорпуса. Там свою причастность опровергают

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7 июня в Харькове во время конфликта на территории торгового центра "Барабашово" неизвестные избили 36-летнего оператора одного из местных телеканалов и завладели его видеокамерой. Журналист госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Установлено, что неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой", - сказано в сообщении.

Сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (Разбой) УК.

Вместе с тем, на Facebook-странице администрации "Барабашово" говорится, что на территории ТЦ произошел конфликт между представителями Национального корпуса и предпринимателем, ветераном АТО, который арендовал здесь магазин.

По данным адмивнистрации, представители Нацкорпуса "захватили магазин", который "на законных основаниях" арендовал предприниматель. Он якобы обратился за помощью к ветеранским организациям, после чего произошла драка.

"Это происходило в присутствии съемочной группы харьковских вестей "Триолан", но бойцы Нацкорпуса напали на нее, залили газом глаза оператору и журналисту, избили их, у оператора вероятно перелом носа, сейчас они в 4-й больнице Скорой помощи, администрация рынка оказывает помощь пострадавшим", - отмечает пресс-служба ТЦ.

На официальном сайте Нацкорпуса ситуацию пока не комментируют.

В Twitter Национальный корпус Харьков говорится, что "Нацкорпус стал на защиту предпринимателей".

Там также опубликовали видео, на котором мужчины, представляющиеся предпринимателями, говорят, что в ТЦ Барабашово "происходит беспредел".

"Хотим также заявить, что пресс-служба Барабашово распространила сегодня неправдивую информацию о том, что Нацкорпус захватил торговый объект участника АТО. Хотим заявить, что это неправдивая информация", - сказал один из мужчин. К сожалению, он не представился.

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Теги: Харьков, нацкорпус, Триолан, барабашово
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