В Харькове задержали мужчину, изнасиловавшего сотрудницу аптеки

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Правоохранители задержали мужчину, изнасиловавшего в Харькове сотрудницу аптеки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

О преступлении в Немышлянском районе Харькова на "102" сообщили в 17:25. На розыск изверга привлекли все силы Харьковской полиции.

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Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он затащил девушку-провизора в подсобное помещение, изнасиловал и украл ее мобильным телефоном.

Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в насильнике 45-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение ограбления.

Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания. Его будут судить по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч.3 ст.186 (грабеж) УК Украины. Преступник может отправиться за решетку на восемь лет.