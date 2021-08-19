В Харьковской области мошенники из СИЗО украли 18 млн грн с банковских карт: фото, видео

В Харьковской области заключенные СИЗО с помощью поддельной страницы доставки торговой онлайн-площадки получали реквизиты банковских карточек и воровали с них деньги. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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Организовал схему 20-летний мужчина, который сейчас находится в СИЗО. К своей деятельности он привлек сокамерников, которые совместно подыскивали "рабочих" в интернете. Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших, сообщили в полиции.

Там пояснили, что фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара они давали пострадавшим ссылки на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты. Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета.

По оперативным данным, сумма ущерба составляет 18 млн грн.

Также полиция установила, что злоумышленники реализовывали указанную схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых – граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Полицейские провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Участникам группировки объявили о подозрении в мошенничестве, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Вадим Ребрина

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