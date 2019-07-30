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В Харьковской области появятся полицейские офицеры общин: видео

В Харьковской области появятся полицейские офицеры общин: видео - Фото
Фото: npu.gov.ua
30.07.2019, 18:13

В полиции говорят, что теперь за каждой из 14 объединенных территориальных общин региона будет закреплен полицейский офицер

В Харьковской области запустили проект Полицейский офицер общины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что теперь за каждой из 14 объединенных территориальных общин региона будет закреплен полицейский офицер, который не только будет работать на территории этой общины, но и жить там.

Заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко отметил, что полицейский офицер общины - это офицер полиции, который ориентирован на оперативное решение проблем по обеспечению безопасности именно своей территориальной общины.

"Он доступен для населения семь дней в неделю и 24 часа в сутки, потому что постоянно находится рядом с людьми и работает для них, как делегированный непосредственно самой общиной на эту должность", - уточнил Клименко.

18 июля в МВД заявили о первых положительных результатах работы 34 полицейских офицеров общины, первыми заступивших на службу в Днепропетровской области. Полицейские офицеры общины призваны заменить участковых. В МВД сообщили, что до конца этого года офицеры общины появятся в 802 объединенных общинах, а в 2020 году этот проект охватит всю страну.

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полиция офицер общины харьковская область
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