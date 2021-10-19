В Харьковской области селу отключили газ. СБУ обвиняет Харьковгаз, а те – псевдоактивистов

СБУ открыла уголовное дело против АО Харьковгаз, которое, по данным спецслужбы, отключило гозоснабжение в селе Благодатное Харьковской области, чтобы вынудить потребителей заплатить дополнительные деньги. На предприятии говорят, что неустановленные лица заблокировали ремонтные работы на газопроводе в селе, поэтому люди остались без газа.

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В пресс-службе СБУ сообщили, что ведомство исследует обстоятельства, при которых Харьковгаз отключил газоснабжение в Благодатном.

"По имеющейся информации, должностные лица этой частной компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, сразу после отключения газа от жителей села потребовали подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее, услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна была вырасти на 1200-1800 грн в год, говорят в СБУ.

Там утверждают, что представители Харьковгаза отказывались подавать газ в село до подписания всеми жителями указанного договора.

"При этом руководство Харьковгаза заявило что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виновны в этом президент и руководство государства. Это привело к многочисленным акциям протеста местных жителей и перекрытию дорог", – говорится в сообщении

Открыто уголовное дело по статье о действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

После вмешательства правоохранительных органов и местной власти газоснабжение села восстановили 17 октября, сообщили в СБУ.

В Харьковгазе опровергают информацию ведомства.

В комментарии Украинской правде предприятие заявило, что 11 октября его специалисты должны были провести ремонтные работы на газопроводе и газорегуляторных пунктах в селе. Однако неустановленные лица заблокировали работу специалистов, поэтому работы были приостановлены, а населенный пункт остался без газа, говорят в компании.

Пуск газа должен был начаться 17 октября. Но в этот день те же неизвестные "псевдоактивисты" начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании к домовладениям, уверяют в Харьковгазе.

В АО отметили, что стоимость услуг оператора устанавливается НКРЕКП, и они не имеют никакого отношения к продаже газа, только занимаются его распределением.

В октябре 91% опрошенных промышленных компаний станут убыточными из-за цены на газ на уровне 56 000 грн за 1000 куб м, свидетельствует опрос Федерации работодателей Украины.

Цена ноябрьских фьючерсов на газ на TTF на бирже ICE Futures находится вблизи отметки в $1000. На прошлой неделе средняя стартовая цена природного газа на Украинской энергетической бирже снова росла, ресурс в ПХГ на 8 октября подорожал до 40 100 грн за 1000 кубометров.



Вадим Ребрина

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