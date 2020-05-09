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В Херсоне задержаны подозреваемые в попытке поджога синагоги - СБУ

В Херсоне задержаны подозреваемые в попытке поджога синагоги - СБУ - Фото
Фото: hr.npu.gov.ua
09.05.2020, 18:32

При этом СБУ и полиция расходятся в своих сообщениях о задержании

В Херсоне задержали двоих подозреваемых в попытке поджога синагоги в городе 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Злоумышленники, поддерживающие нацистскую идеологию, в сговоре с сообщниками решили таким образом "отметить" годовщину лидера нацизма", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что идентифицировали подозреваемых, несмотря на некачественные записи камер наблюдения.

По информации ведомства, двух мужчин задержали сегодня в Херсоне "при попытке осуществить новые провокации" в день 75-й годовщины Победы над нацизмом.

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Вместе с тем полиция Херсонской области не подтверждает задержание двух людей. Там сообщили, что установили личности подозреваемых и проводят следственные действия с одним из них.

Сегодня, рассказали в полиции, во время проведения массовых мероприятий в херсонском парке Славы правоохранители заметили двух молодых людей. "Один из них внешне был очень похож на подозреваемого по ориентированию - такая же одежда, телосложение, и тому подобное. Сейчас с молодым человеком проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления", - сказано в сообщении.


20 апреля в Херсоне неизвестный бросил бутылку с горючим веществом на порог здания иудейской религиозной общины.

Вадим Ребрина
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