В Херсонской области повесился ребенок - полиция

Фото: .facebook.com/Аброськин

В Херсонской области повесилась 9-летняя девочка. Об этом сообщил у себя в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером в Херсонской области 9-летняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не выходит, позвала мужа они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенную на ручке двери", - отметил Аброськин.

13 марта 2019 года в Белоцерковском районе Киевской области 8-летняя девочка совершила самоубийство после ссоры с матерью.