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30.06.2019, 11:04

В Херсонской области повесился ребенок - полиция

В Херсонской области повесился ребенок - полиция - Фото
Фото: .facebook.com/Аброськин

Трагедия произошла вечером 29 июня

В Херсонской области повесилась 9-летняя девочка. Об этом сообщил у себя в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером в Херсонской области 9-летняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не выходит, позвала мужа они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенную на ручке двери", - отметил Аброськин.

13 марта 2019 года в Белоцерковском районе Киевской области 8-летняя девочка совершила самоубийство после ссоры с матерью.

 

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Теги: девочка, Вячеслав Аброськин, повесилась
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