В Хмельницкой области автобус с переселенцами попал в смертельное ДТП

В Хмельницкой области микроавтобус с переселенцами из Днепра попал в ДТП. Он перевозил людей в Тернополь, сообщает Нацполиция. Семь человек погибли, девять травмированы.

ДТП произошло 16 марта около 6:00 на трассе Кропивницкий – Знаменка рядом с селом Лозовая Волочисской тергромады. Автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области столкнулся с перевозившим переселенцев микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Данные водителя микроавтобуса на момент сообщения устанавливались.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Водитель и шесть пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще девять пассажиров госпитализировали в больницу в Волочиске. Данные погибших и пострадавших устанавливаются.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

Лев Шевченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.