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В Хмельницкой области автобус с переселенцами попал в смертельное ДТП

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 12:13

В Хмельницкой области микроавтобус с переселенцами из Днепра попал в ДТП. Он перевозил людей в Тернополь, сообщает Нацполиция. Семь человек погибли, девять травмированы.

В Хмельницкой области автобус с переселенцами попал в смертельное ДТП

ДТП произошло 16 марта около 6:00 на трассе Кропивницкий – Знаменка рядом с селом Лозовая Волочисской тергромады. Автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области столкнулся с перевозившим переселенцев микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Данные водителя микроавтобуса на момент сообщения устанавливались.

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Водитель и шесть пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще девять пассажиров госпитализировали в больницу в Волочиске. Данные погибших и пострадавших устанавливаются.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

Лев Шевченко
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дтп
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