В Хмельницкой области незаконно добыли ископаемых на почти полмиллиарда гривень — полиция

Одно из предприятий в Хмельницкой области на земельном участке природно-заповедного фонда незаконно добыло более 30,5 тысячи тонн гипса и известняка, чем нанесло ущерб государству на сумму свыше 432 миллионов гривень. Об этом сообщает Нацполиция.

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По данным следствия, участок площадью около пяти гектаров, на котором добывались полезные ископаемые, захвачен самовольно, добыча осуществлялась вне специального разрешения на использование недр и акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождений.

На территории предприятия и карьера провели 10 обысков. "В результате изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность", – сказано в сообщении.

Уголовное производство расследуется по статье о самовольном занятии земельного участка и по статье о нарушении правил охраны или использования недр.

В полиции сообщили, что проводят "дальнейшие процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые организовали, наладили и осуществляли незаконную добычу". Им грозит до шести лет лишения свободы.

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Вадим Ребрина

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