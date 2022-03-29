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В Хмельницкой области оккупанты обстреляли аэродром

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 18:23
В Хмельницкой области оккупанты обстреляли аэродром - Фото
Иллюстративное фото, источник - Генштаб ВСУ
В Хмельницкой области, возле города Староконстантинов, оккупанты обстреляли аэродром, сообщает городской глава Николай Мельничук.

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Он назвал сегодняшнюю атаку очень серьезной и нанесшей ощутимый ущерб.

"Враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими усилиями собрали в качестве стратегического запаса", – прокомментировал Мельничук.

В то же время в результате атаки никто не погиб.
Валерия Давыдова
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война хмельницкая область
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