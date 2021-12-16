В Ирпене на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Автобус сгорел дотла: фото, видео

На улице Соборной в Ирпене во время движения загорелась маршрутка, в которой находились 20 пассажиров. Никто не пострадал, но автобус полностью сгорел, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания. По предварительной информации полиции, оно произошло в результате неисправности проводки.

Пожар ликвидировали спасатели.

Об открытии уголовного дела не сообщается.

В мае КГГА объявила конкурс на перевозку пассажиров с более жесткими требованиями к перевозчикам.

27 июня победители конкурса подписали новую редакцию договора по обновленным стандартам. Новые требования касаются победителей конкурсов. Старые маршрутки пока ездят по действующим договорам. По окончании срока действия договоров конкурсы будут объявляться по новым условиям и стандартам.

В ноябре КГГА сообщала, что власти Киева расторгают договора с четырьмя перевозчиками и убирают с улиц Киева автобусы на 11 маршрутах.

Вадим Ребрина

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