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06.01.2019, 09:39

В жилом доме Мариуполя прогремел взрыв, есть погибшие - фото

В жилом доме Мариуполя прогремел взрыв, есть погибшие - фото - Фото
Фото: сайт города 0629

По данным СМИ, погибли два человека, один из них перед смертью звал на помощь из окна квартиры

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Вечером в субботу, 5 января, в жилой квартире Мариуполя произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.

"Вызов в полицию поступил в 21:20. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют происхождение взрыва. Количество жертв уточняется", - сообщили в ведомстве.

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Полицейские не назвали точное количество жертв. 

Местный сайт 0629 пишет, что взорвалась граната. По предварительной информации, погибли два человека. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей на 3-м этаже многоэтажного дома.

Очевидци сообщили изданию, что взрыв был слышен в других микрорайонах города, один из пострадавших перед смертью звал на помощь из окна.

Фото: сайт города 0629

Фото: сайт города 0629

Фото: сайт города 0629

Фото: сайт города 0629

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Теги: взрыв гранаты, погибшие, взрыв, граната, мариуполь, жилой дом
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