В Житомирской области разбили надгробные памятники воинов АТО

Фото: Нацполиция

На кладбище в Новоград-Волынском неизвестные повредили три надгробия на местах захоронений воинов-АТО. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

Полицейские уточнили, что неизвестные повредили 16 памятников в ночь на сегодня, 1 августа. Из них три - на местах захоронений воинов-АТОвцев.

Нацполиция открыла уголовное производство по ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Личности совершивших преступление пока не установили.