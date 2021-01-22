В Житомирской области видеоблогерам грозит пять лет тюрьмы за пропаганду насилия

В Житомирской области полиция завершила расследование против группы видеоблогеров, которых обвиняют в пропаганде культа насилия и жестокости. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Полиция установила, что ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина вместе с бывшей женой и еще тремя лицами в 2017-2020 годах снимали "примитивные сценарии с избиением друг друга, издевательствами и унижением достоинства, среди которых – нанесение ударов руками, кнутом, поражение током и огнем и пр.".

Видео, по данным следствия, распространялись через интернет для получения прибыли. Зрители перечисляли средства на электронный кошелек, откуда они поступали на банковские карточки членов группы. Для сокрытия преступной деятельности они постоянно меняли место съемок, перемещаясь в разных городах Украины с соблюдением правил конспирации ,сообщили в полиции.

Члены группы обвиняются в изготовлении и распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости (ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 300 УК). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Вадим Ребрина

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