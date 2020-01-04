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В Каховке под отделом полиции жгли шины: видео

В Каховке под отделом полиции жгли шины: видео - Фото
Фото: khersonline.net
04.01.2020, 23:43

Граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования убийства местного жителя

В Каховке Херсонской области местные жители устроили акцию протеста под районным отделом полиции. Поводом послужило убийство 26-летнего жителя города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области. 

Согласно сообщению, граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования убийства. При этом присутствующие жгли автомобильные шины, бросали камни, использовали пиротехнические средства, сообщили в полиции.

«Руководство полиции Херсонщины уверяет, что досудебное расследование будет проводиться беспристрастно и надлежащим образом», - сказано в сообщении.

В полиции объяснили общественный интерес к этому делу тем, что подозреваемый в убийстве на момент совершения преступления проводил время в одной компании с сотрудником районного отдела полиции. «Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом», - пояснили в полиции.

Начальник полиции области Александр Прокудин заявил, что событие находится на его личном контроле.

«В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством», - отметили в полиции.

Как сообщает местное издание 0552.ua, 1 января произошла перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону 26-летнего Владимира Чебукина, бывшего мужа своей сожительницы. Нападавшего задержали.

От полученных ранений 3 января потерпевший умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога.

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каховка убийство полиция
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