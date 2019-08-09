Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве двух прокуроров задержали при получении взятки: фото

В Киеве двух прокуроров задержали при получении взятки: фото - Фото
Фото: npu.gov.ua
09.08.2019, 11:57

В Нацполиции отметили, что фигуранты якобы требовали взятку в сумме $5 000 от директора сети автозаправочных станций

В Киеве сотрудники полиции разоблачили двух прокуроров во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Фигуранты требовали $5000 неправомерной выгоды от директора сети автозаправочных станций", - отметили в пресс-службе.

По данным полиции, за указанную сумму взятки они якобы обещали не привлекать директора к уголовной ответственности и не вмешиваться в хозяйственную деятельность АЗС.

Фото: npu.gov.ua

"К преступной схеме получения неправомерной выгоды прокуроры привлекли еще одного человека в качестве посредника", - уточнили в пресс-службе.

Фото: npu.gov.ua

8 августа двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №2 и посредника задержали во время получения взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

  • 9 августа в СБУ сообщили, что разоблачили в систематических взятках государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Днепропетровской области.

Читайте также: СБУ разоблачила на взятках руководство таможни Стрыя: видео

Напишите нам
полиция киев прокуроры взятки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 