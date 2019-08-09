В Киеве двух прокуроров задержали при получении взятки: фото

Фото: npu.gov.ua

В Киеве сотрудники полиции разоблачили двух прокуроров во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Фигуранты требовали $5000 неправомерной выгоды от директора сети автозаправочных станций", - отметили в пресс-службе.

По данным полиции, за указанную сумму взятки они якобы обещали не привлекать директора к уголовной ответственности и не вмешиваться в хозяйственную деятельность АЗС.

Фото: npu.gov.ua

"К преступной схеме получения неправомерной выгоды прокуроры привлекли еще одного человека в качестве посредника", - уточнили в пресс-службе.

Фото: npu.gov.ua

8 августа двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №2 и посредника задержали во время получения взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

СБУ сообщили , что разоблачили в систематических взятках государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Днепропетровской области. 9 августа в

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