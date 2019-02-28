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28.02.2019, 09:55

В Киеве из окна многоэтажки выпал служащий Нацгвардии

В Киеве из окна многоэтажки выпал служащий Нацгвардии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Из окна многоэтажного дома на улице Миропольской выпал 21-летний нацгвардеец

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В Киеве из окна многоэтажного дома на улице Миропольской выпал 21-летний нацгвардеец. Об этом сообщает Информатор.

Местные жители обнаружили тело молодого парня около 7:40 утра. Известно, что он проживал в 16-этажном доме на 4-м этаже.

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На место происшествия приехали правоохранительные органы и был вызван командир погибшего.

При падении молодой человек оборвал электрические провода.

Правоохранители подозревают, что нацгвардеец мог упасть с гораздо большей высоты, потому что его тело сильно деформировано.

Причины произошедшего пока неизвестны.

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Теги: происшествие, киев
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