В Киеве из окна многоэтажки выпал служащий Нацгвардии

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В Киеве из окна многоэтажного дома на улице Миропольской выпал 21-летний нацгвардеец. Об этом сообщает Информатор.

Местные жители обнаружили тело молодого парня около 7:40 утра. Известно, что он проживал в 16-этажном доме на 4-м этаже.

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На место происшествия приехали правоохранительные органы и был вызван командир погибшего.

При падении молодой человек оборвал электрические провода.

Правоохранители подозревают, что нацгвардеец мог упасть с гораздо большей высоты, потому что его тело сильно деформировано.

Причины произошедшего пока неизвестны.