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24.01.2019, 23:56

В Киеве избили журналистов проекта Стоп коррупции: фото, видео

В Киеве избили журналистов проекта Стоп коррупции: фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/bochkala

Пострадавших госпитализировали

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В Голосеевском районе Киева неизвестные избили работников съемочной группы проекта "Стоп коррупции". Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Бочкала.

По его словам, в результате нападения пострадали журналист и оператор, их госпитализировали. Полиция Киева подтвердила нападение.

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"Несколько часов назад на "Выдубичах" было совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок. Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленным. Бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют", - написал Бочкала.

По его словам, журналисту проекта выбили зуб, а оператор получил гематому на затылке. Пострадавших госпитализировали.

Бочкала добавил, что автомобиль, на котором активисты приехала съемочная группа, изрубили топором и разбили стекла.

"Злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых и уехали", - написал журналист.

Полиция подтвердила нападение на работников СМИ и сообщила, что начали уголовное производство - действия злоумышленников квалифицированы как разбой.

По версии правоохранителей, на ул. Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину журналистов, применили аэрозольные баллончики, избили одного работника СМИ и забрали сумку с деньгами и вещами.

Для розыска злоумышленников в столице ввели план "перехват", ориентированы все наряды полиции.

Фото: facebook.com/bochkala

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Теги: полиция, киев, журналисты, преступность, нападение на журналистов
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