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14.01.2019, 12:40

В Киеве мужчина обстрелял дверь школы: фото

В Киеве мужчина обстрелял дверь школы: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В столице задержали мужчину, который предположительно обстрелял дверь школы из пневматического пистолета

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В Киеве задержали мужчину, который из пневматического оружия обстрелял дверь школы. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В дежурную часть Святошинского управления полиции позвонила женщина и сообщила о выстрелах. На место направились экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

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Правоохранители пообщались с заявительницей, которая сообщила, что работает в школе. Около 22 часов, находясь на дежурстве, в окне она заметила мужчину с оружием в руках. Он несколько раз выстрелил в дверь и убежал.


На месте происшествия полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет, предварительно - пневматического действия, и металлические шарики. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Фото: пресс-служба Нацполиции
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Теги: происшествие, Нацполиция
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