В Киеве мужчина обстрелял дверь школы: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киеве задержали мужчину, который из пневматического оружия обстрелял дверь школы. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В дежурную часть Святошинского управления полиции позвонила женщина и сообщила о выстрелах. На место направились экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Реклама

Правоохранители пообщались с заявительницей, которая сообщила, что работает в школе. Около 22 часов, находясь на дежурстве, в окне она заметила мужчину с оружием в руках. Он несколько раз выстрелил в дверь и убежал.



На месте происшествия полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет, предварительно - пневматического действия, и металлические шарики. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.