В Киеве неизвестные напали на певца DZIDZIO

DZIDZIO (фото - скриншот видео)

Сегодня в Киеве неизвестные напали на украинского поп-певца DZIDZIO (Михаила Хому). Об этом сообщает Киев оперативный.



По их данным, нападение произошло вблизи здания одной из радиокомпаний.

Реклама

"Неизвестные лица напали и нанесли телесные повреждения актеру и певцу DZIDZIO. После нападения неизвестные скрылись на двух автомобилях Mercedes", - отмечается в сообщении.

Факт нападения на певца перед эфиром на радиостанции подтвердила представитель артиста Лилия Слюсар. Она пообещала предоставить позже комментарии.

Читайте также: Кинопремьеры осени 2017: "DZIDZIO", "На драйве" и "Оно приходит ночью"