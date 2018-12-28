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28.12.2018, 11:42

В Киеве неизвестные напали на певца DZIDZIO

В Киеве неизвестные напали на певца DZIDZIO - Фото
DZIDZIO (фото - скриншот видео)

Представитель артиста отметила, что нападение на DZIDZIO произошло сегодня перед эфиром на одной из радиостанций

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Сегодня в Киеве неизвестные напали на украинского поп-певца DZIDZIO (Михаила Хому). Об этом сообщает Киев оперативный.

По их данным, нападение произошло вблизи здания одной из радиокомпаний.

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"Неизвестные лица напали и нанесли телесные повреждения актеру и певцу DZIDZIO. После нападения неизвестные скрылись на двух автомобилях Mercedes", - отмечается в сообщении.

Факт нападения на певца перед эфиром на радиостанции подтвердила представитель артиста Лилия Слюсар. Она пообещала предоставить позже комментарии.

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Теги: киев, нападение, DZIDZIO
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