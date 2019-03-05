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05.03.2019, 13:42

В Киеве неизвестный прострелил голову мужчине в Мерседесе: фото

В Киеве неизвестный прострелил голову мужчине в Мерседесе: фото - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данным полиции, пострадавшего с огнестрельным ранением обнаружили в салоне Мерседеса

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В Днепровском районе Киева сегодня неизвестный застрелил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Пострадавшего с огнестрельным ранением обнаружили в салоне Мерседеса на улице Флоренции.

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"Киевским правоохранителям около 11:15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворы", - отметили в пресс-службе.

На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший - местный житель, 1960 года рождения.

"Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин данного уголовного преступления", - отметили в пресс-службе.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

3 июля 2018 года в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека.

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Теги: киев, стрельба, убийство, мерседесу
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