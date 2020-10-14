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В Киеве ножом ранили волонтера партии УДАР, он в реанимации – Кличко

14.10.2020, 19:23
В Киеве ножом ранили волонтера партии УДАР, он в реанимации – Кличко - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Нападавший задержан полицией, проводятся следственные действия

В Соломенском районе Киева ножом ранили волонтера партии УДАР, когда тот раздавал на улице газету. Он в критическом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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Раненого зовут Станислав, он был участником АТО/ООС.

"По словам свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам. Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею", – сообщил Кличко.

Мэр отметил, что полиция сработала оперативно, нападавший задержан, проводятся следственные действия.

Денис Юдин
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