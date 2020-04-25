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В Киеве под видом суррогатного материнства торговали детьми - прокуратура

В Киеве под видом суррогатного материнства торговали детьми - прокуратура - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
25.04.2020, 19:42

К организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник

В Киеве правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за деньги перемещали новорожденных детей за границу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) УК.

Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которая подыскивала в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около $50 тыс, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла $15 тыс, услуги по фиктивному браку с иностранцами - $1000-1500, сообщили в прокуратуре.

Вчера в рамках расследования было проведено 11 обысков. Изъяты медицинская документация, паспорта граждан Украины, заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны.

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Новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу содержались в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы. Там полиция обнаружила пятерых новорожденных детей от двух до шести недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. Младенцев доставили в детские больницы Киева.

Проверяются около 140 граждан иностранных государств на причастность к незаконному перемещению новорожденных детей за границу.

Вадим Ребрина
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