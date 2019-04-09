В Киеве произошла стрельба, есть пострадавшие

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В Голосеевском районе Киева во время перепалки устроили стрельбу, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-сдужба Нацполиции.

Инцидент произошел на улице Максимовича.

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По предварительной информации, в ходе словесной перепалки между мужчинами один из них выстрелил несколько раз из пневматического оружия. В результате ранения получили два человека, после чего подозреваемый скрылся с места преступления.

"Сейчас один из пострадавших находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь, другой - получил незначительные травмы", - пишет пресс-служба.

Нацполиция уже начала расследование и устанавливает всех участников конфликта.