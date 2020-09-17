В Киеве разоблачили межрегиональную сеть ботоферм – Офис генпрокурора

По данным следствия, в столице и Запорожской области действовала сеть ботоферм мощностью примерно в 3,5 тысячи ботов

В Киеве правоохранители заблокировали деятельность межрегиональной сети ботоферм. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По данным следствия, в столице и Запорожской области действовала сеть ботоферм мощностью примерно в 3,5 тысячи ботов.

Ее организаторы с помощью соответствующего оборудования, программного обеспечения и фейковых персональных данных руководили учетными записями в соцсетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками. Для регистрации аккаунтов использовались украинские и иностранные SIM-карты.

Как отмечается, указанные услуги предоставлялись в интересах третьих лиц для инспирации социальных конфликтов, распространения ложной информации о политиках, подстрекательства к протестам и тому подобное.

В рамках уголовного производства одновременно проведено несколько обысков, во время которых изъято техническое оборудование, более 6000 SIM-карт и другие вещественные доказательства.

16 июня СБУ сообщила о разоблачении межрегиональной сети ботоферм в Киеве и четырех областях.

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Наталия Медведева

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