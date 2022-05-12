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В Киеве сгорел неработающий кинотеатр "Тампере"

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 10:10
В Киеве сгорел неработающий кинотеатр
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В ночь на 12 мая в Киеве сгорел неработающий кинотеатр "Тампере", за право собственности на который многие годы длятся суды. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Киеве.

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Пожар возник в зрительном зале на первом этаже, после чего огонь перекинулся на второй и третий этажи.

Спасателям удалось потушить пожар за два часа.

  • Кинотеатр "Тампере" построен в 1967 году. Он спроектирован как двузальный с большим залом – примерно на 800 мест и малым – на 50 мест. До 1984 года кинотеатр назывался "Отрадный", затем его переименовали в честь финского города-побратима Киева.
  • В 2008 году кинотеатр был закрыт, здание отдали в аренду на пять лет под реконструкцию. После этого кинотеатр не работал. После того как срок аренды истек, арендатор зарегистрировал свое право собственности на кинотеатр.
  • С 2016 года киевские власти безуспешно пытаются вернуть кинотеатр "Тампере" в собственность общины.
Андрей Водяный
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