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В Киеве школьники сняли видео с оскорблениями крымских татар, а затем извинились

12.07.2020, 14:31
В Киеве школьники сняли видео с оскорблениями крымских татар, а затем извинились - Фото
Флаг крымских татар (Фото - EPA - Sergey Dolzhenko)

В Киеве школьники после ВНО по истории сняли видео с оскорблениями в адрес крымских татар. Извиняться пришлось не только им, но и руководству их школы

9 июля несколько выпускников школы №90 в Киеве после сдачи внешнего независимого тестирования по истории Украины сняли и опубликовали видео, в котором оскорбительно высказались в адрес крымских татар. Один из школьников заявил, что "Крым - это Россия". Позже школьники удалили видеозапись и извинились. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса Рефат Чубаров.

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"Несколько выпускников киевской городской школы №90 после сдачи внешнего независимого тестирования по истории записали на видео крайне оскорбительные для крымских татар высказывания и выложили их для всеобщего обозрения. Более того, один из участников видеосюжета дерзко заявил, что "Крым – это Россия", - рассказал Чубаров.

Предупреждение: обе видеозаписи содержат нецензурную лексику

Видео: Girey Batalov/Facebook

Видео: София Маркина/YouTube

Трое школьников, которые сняли видео, разместили персональные публичные извинения за свои высказывания. Официальные извинения за своих воспитанников также опубликовало в Facebook и руководство школы № 90. Там заявили, что они в полной мере разделяют возмущение проявлением дискриминации со стороны выпускников и понимают недопустимость таких высказываний. 

"Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым – это Украина", - заявили в руководстве школы, уточнив, что они сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Чубаров заявил, что в Меджлисе призывают всех сограждан удовлетвориться извинениями руководства школы и выпускников и считать, что инцидент исчерпан. Также он пригласил выпускников, которые "нашли в себе силы извиниться", в офис Меджлиса, где каждому из них лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев лично вручит книги по истории Крыма и крымских татар.

11 июля высказывания школьников осудили также и в Украинском центре оценки качества образования. Там объяснили, что выпускники выражали негодования, связанное с заданием №25, целью которого является проверка знаний о событиях и персоналиях, связанных с крымскими татарами.

В Центре призвали участников ВНО внимательно ознакомиться с программой, тщательнее готовиться к тесту, работать над уровнем собственного критического мышления и "по крайней мере после такого прискорбного инцидента иметь в себе силы признать, что упомянутое задание является корректным, а их агрессия - безосновательной".

  • 18 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями крымскотатарского народа и инициировал создание при ОП рабочей группы, куда войдут крымские татары, а также сообщил, что ряд религиозных праздников мусульман получат статус государственных.
Владислав Сердюк
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