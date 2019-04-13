В Киеве возле посольства России произошел взрыв

Фото: EPA

Возле посольства РФ в Киеве 13 апреля произошел взрыв. По данным Национальной полиции, причиной взрыва стал разрыв высоковольтного кабеля.

"Правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе возле посольства РФ произошел взрыв. Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей Киевэнерго, что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", -уточняет Нацполиция.

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"В результате инцидента никто не пострадал, лишь повреждена мостовая. Информация об обесточивании терминала и путепровода проверяется, привлечены все профильные службы", - добавили в полиции.