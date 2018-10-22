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22.10.2018, 21:42

В киевском метро распылили газ

В киевском метро распылили газ - Фото
Фото: LIGA.net

Есть версия, что подростки баловались с газовым баллончиком

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В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" кто-то распылил неизвестное вещество.Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на советника начальника Киевского метрополитена Наталью Макогон.

По словам Макогон, запах вещества был непродолжительным, никто из пассажиров не пострадал

"Возможно, кто-то из пассажиров с неизвестной целью применил газовый баллончик. Станцию ​​сразу проверили, данные видеонаблюдения передали полиции", - рассказала сотрудница метрополитена.

Она подчеркнула, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщали, что сегодня вечером в киевском метрополитене распылили неизвестное вещество, и нескольким пассажирам стало плохо. У людей, спускавшихся вниз на эскалаторе, внезапно запершило в горле, стало трудно дышать, начался сильный кашель и головокружение. В полиции высказали версию, что это подростки играли газовым баллончиком.

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Теги: метро, киев, газ, слезоточивый газ
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