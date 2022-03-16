В киевском метро задержан российский диверсант

Полиция задержала в киевском метро российского диверсанта, сообщается на странице Нацполиции в Facebook.

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Оперативники департамента уголовного розыска на одной из станций метро обнаружили подозрительного мужчину. На его смартфоне были найдены фото объектов критической инфраструктуры, блок-постов и мест дислокации ВСУ.

Также в телефоне задержанного была найдена активная переписка с абонентами из РФ и личный кабинет российского налогоплательщика. В ходе проверки документов выяснилось, что диверсант приехал в Киев из России. Его передали в СБУ.

Лев Шевченко

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